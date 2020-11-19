Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя брать в самолет

Существует список вещей, которые нельзя не только брать с собой в качестве ручной клади, но и сдавать в багаж. Например, это маникюрные наборы или взрывные вещества.

В связи с этим издание "Рамблер" назвало список вещей, которые ни в коем случае нельзя брать с собой в самолет. Некоторые из этих предметы могут стать настоящим оружием.

Взрывные вещества

Вещества, которые горят и взрываются, ни в коем случае нельзя провозить. Это касается патронов, пороха, пиротехники, а также сжатых и сжиженных газов.

Лекарства

Также запрещено провозить психотропные и наркотические медицинские препараты. Их можно взять с собой только при наличии рецепта и справки от врача, если они не запрещены в стране ввоза.

biletik.aero

Маникюрные наборы

Ножницы и пилочки придется оставить в багажном отделении. Дело в том, что в ситуации стресса даже небольшой острый предмет может стать оружием.

Жидкости

Крема, духи, средства для волос и другие жидкости, которые превышают объем 100 мл, придется оставить в багажном отделении. Общее количество жидкостей на человека тоже ограничено, эту информацию стоит уточнять на сайте конкретной авиалинии.

ptoday.ru

Оружие

Если на владение оружием нет соответствующего разрешения, то пистолеты, ружья, автоматы, электрошокеры придется оставить на земле. Также любой предмет, напоминающий пистолет или автомат, провезти в ручной клади не выйдет. Даже если это игрушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.