Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя брать в самолет

Юля Ухина
Юля Ухина
Журнал
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Названы вещи, которые нельзя брать в самолет

Существует список вещей, которые нельзя не только брать с собой в качестве ручной клади, но и сдавать в багаж. Например, это маникюрные наборы или взрывные вещества.

В связи с этим издание "Рамблер" назвало список вещей, которые ни в коем случае нельзя брать с собой в самолет. Некоторые из этих предметы могут стать настоящим оружием.

Взрывные вещества

Вещества, которые горят и взрываются, ни в коем случае нельзя провозить. Это касается патронов, пороха, пиротехники, а также сжатых и сжиженных газов.

Лекарства

Также запрещено провозить психотропные и наркотические медицинские препараты. Их можно взять с собой только при наличии рецепта и справки от врача, если они не запрещены в стране ввоза.

Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя брать в самолет
Маникюрные наборы

Ножницы и пилочки придется оставить в багажном отделении. Дело в том, что в ситуации стресса даже небольшой острый предмет может стать оружием.

Жидкости

Крема, духи, средства для волос и другие жидкости, которые превышают объем 100 мл, придется оставить в багажном отделении. Общее количество жидкостей на человека тоже ограничено, эту информацию стоит уточнять на сайте конкретной авиалинии.

Названы вещи, которые ни в коем случае нельзя брать в самолет
Оружие

Если на владение оружием нет соответствующего разрешения, то пистолеты, ружья, автоматы, электрошокеры придется оставить на земле. Также любой предмет, напоминающий пистолет или автомат, провезти в ручной клади не выйдет. Даже если это игрушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажиры, которые часто путешествуют, назвали поступки на борту самолета, которые могут привести к опасным последствиям.