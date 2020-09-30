Названы способы бесплатно попасть в бизнес-класс самолета

Опытные путешественники рассказали, как бесплатно пересесть из эконом-класса в бизнес-класс в самолете.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам одного из туристов, однажды ему удалось попасть в салон повышенного комфорта благодаря своему росту. При этом, он отметил, что большую роль играет уважительное обращение с персоналом аэропорта и бортпроводниками.

"Дама на стойке регистрации увидела, что я высокий, и сказала, что я мог бы использовать пространство для ног в бизнес-классе. Я думаю, мне помогло то, что я был очень дружелюбен, и у нее был хороший день", – рассказал мужчина.

Также, он добавил, что одним из факторов повышения класса может служить статус пассажира – например, если он является сотрудником авиакомпании или постоянным клиентом.

Другие участники обсуждения согласились с автором публикации и отметили, что иногда проникнуть в бизнес-класс им помогала коробка конфет.

"Если вы принесете запечатанную коробку конфет для персонала самолета, в особенности перед длительным перелетом, к вам будут относить как к королю... Но все-таки, это не служит гарантией того, что вас пересадят в бизнес-класс, поэтому не ожидайте ничего взамен от бортпроводниц", – отметили они.

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