Названы самые популярные пляжные курорты для зимнего отдыха среди украинцев

Пандемия коронавируса кардинально изменила планы украинцев на зимний отпуск в 2020 году. Тем не менее, такие курортные страны как Египет, Доминикана, Мальдивы, ОАЭ и Танзания открыты и готовы принимать туристов.

Подробностями в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL поделилась директор украинского турагенства Ирина Дроздова. Она также рассказала о правилах въезда для украинских путешественников в данные страны.

Египет

Египет atlanttour.com.ua

Одним из самых популярных направлений на зимние праздники является Египет, который открыт для туристов из Украины. Если ранее украинцы могли свободно приезжать в эту страну, то теперь для въезда потребуется негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 72 часов до прибытия в Египет.

ОАЭ

ОАЭ flytravel.kz

Встретить, к примеру, Новый год 2021 за границей украинцы смогут и в ОАЭ. У туристов есть возможность выбирать и городские и прибрежные отели.

С 3 октября 2020 года, чтобы попасть украинцам в ОАЭ, нужно пройти дополнительный бесплатный тест по прибытии в аэропорт DXB. Кроме того, также нужно предъявить отрицательный ПЦР-тест сделанный не ранее чем за 96 часов до пересечения границы.

Доминикана

Доминикана yeremenko.ua

Отдохнуть и встретить новогодние праздники украинцам выпадет возможность возле Карибского моря в Доминикане.

Однако с 29 ноября правительство Доминиканской Республики вводит единую электронную анкету для всех въезжающих в страну туристов, с 1 января она станет обязательной. Кроме того, при пересечении границы страны справка об отсутствии COVID-19 не нужна, туристов в аэропортах будут проверять на коронавирус выборочно. Также путешественникам предложат бесплатные страховки, покрывающие лечение от коронавируса.

Танзания

Танзания tpg.ua

Отдохнуть за границей украинцы смогут и в Танзании. Эта страна не требует ПЦР-тестов, а также не нужно соблюдать карантин. У туристов в аэропорту замеряют температуру, а также просят заполнить небольшую анкету. Если будут подозрения на коронавирус, путешественников могут попросить сдать тест и пройти 14-дневный карантин в случае, если он окажется положительным.

Мальдивы

Мальдивы poehali.kiev.ua

Провести Новый год украинцы смогут и на Мальдивах, поскольку эта страна сейчас пользуется большим спросом из-за дешевых туров.

При въезде на острова все иностранцы, за исключением детей до 1 года, обязаны иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на COVID-19 на английском языке. Тест должен быть сделан не ранее чем за 96 часов до вылета.

Также за 24 часа до прибытия на Мальдивы необходимо получить QR-код после заполнения специальной анкеты Traveller Health Declaration на официальном иммиграционном сайте правительства. Аналогичную процедуру необходимо повторить перед обратным вылетом – не ранее чем за 24 часа до рейса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был опубликован список самых популярных направлениях для путешествий по Украине на Новый год и Рождество.