Названы самые опасные страны для туристов: Украина попала в список

Самыми опасными странами для путешествий по версии туристической организации International SOS стали Ирак, Афганистан, Сирия, Сомали и Ливия. Также не рекомендуется посещатьсеверную и центральную части Синайского полуострова в Египте.

Примечательно, что в перечень самых опасных мест для туристов вошла часть Украины, а именно территории Донецкой и Луганской областей, где уже 6 лет разворачиваются военные действия. International SOS опубликовала обновленную карту Travel Risk Map, где все страны распределены по 5 категориям. Самые опасные – выделены бордовым, безопасные – зеленым.

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Карта мира с указанным уровнем безопасности для туристов. Travel Risk Map

Какие регионы Украины опасны для туристов. Travel Risk Map

Также эксперты не рекомендуют путешествовать в Мали и Южный Судан, западные регионы Конго и на восток Нигерии. Помимо этого, следует воздержаться от поездок в Йемен.

Отметим, аналитики оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и хулиганства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители популярных туристических стран назвали главные запреты, о которых должны помнить отдыхающие иностранцы. В первую очередь, это касается обращения с природой и животными.