Названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии

Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм заявил, что наиболее опасным предметом для пассажиров в ручной клади во время пандемии является паспорт.

По словам специалиста, место паспортного контроля считается главным источником инфекции, так как регулярно через него проходят сотни человек. Об этом сообщает Daily Express.

"Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что ежедневно сотни человек с паспортами проходят через эти стойки в аэропортах", – уточнил Линдсторм.

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Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов, по мнению эксперта, является мобильный телефон.

"Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте", – посоветовал Линдстром. Эксперт также призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский авиаэксперт Мартин Линдсторма назвал самую опасную поверхность для касания в самолете при пандемии.