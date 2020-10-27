Названы самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии

Британский авиаэксперт Мартин Линдсторм назвал самые опасные предметы в ручной клади авиапассажиров, которые могут представлять собой наибольшую опасность в качестве переносчиков коронавирусной инфекции

Об этом пишет Daily Express. По словам специалиста, для пассажиров представляют большую опасность паспорта. Он назвал место паспортного контроля "самым заразным в аэропорту". Авиаэксперт отметил громадное количество людей, регулярно проходящих через стойки пограничного контроля.

"Продезинфицируйте руки и документ сразу после выхода из кабины пограничного контроля. Помните, что ежедневно тысячи человек с паспортами проходят через эти стойки в аэропортах", – уточнил Линдсторм.

Еще одним предметом, содержащим большое количество микробов, по мнению эксперта, является мобильный телефон.

"Считайте смартфон продолжением руки и регулярно его дезинфицируйте", – посоветовал Линдстром. Эксперт также призвал пассажиров носить с собой дезинфицирующие салфетки, чтобы протирать все поверхности, к которым они будут прикасаться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский авиаэксперт Мартин Линдсторма назвал самую опасную поверхность для касания в самолете при пандемии.