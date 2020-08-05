Названы самые грязные места в салоне самолета

Специалист ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какие места в самолете считаются самыми грязными.

Об этом сообщает ТАСС. По словам эксперта, на откидном столике и в кармане впередистоящих кресел обнаруживается большое количество микроорганизмов – возбудителей кишечных, респираторных и других инфекций. Кроме того, в карманах, где обычно лежат журналы и инструкции, часто можно обнаружить мусор от других пассажиров.

"Вам следует протирать откидной столик и ручки кресел влажными дезинфицирующими салфетками", – отметил он.

Другими местами, наиболее подходящими для размножения микробов, эксперт назвал санузел и постоянно мокрую раковину. Чтобы избежать попадания в организм микробов, Лебедев посоветовал пользоваться салфетками при открывании и закрывании двери туалета, а после его посещения протирать руки антибактериальной салфеткой.

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