Названы самые безопасные в период пандемии пляжи Европы

Кристина Долматова Журнал 12:25, 30.05.2020

Эксперты назвали самые безопасные во время пандемии коронавируса пляжи курортов Европы.

Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные European Best Destinations. Так, на первом месте в рейтинге оказался пляж Монолифи в городе Превеза (Греция) шириной 80 метров и длиной 22 километра.

Монолифи, Перевеза (Греция)
Фото: greeklandscapes.com

На втором месте – 20-километровый пляж Компорта в регионе Алентежу в Португалии. Тройку лидеров замкнуло побережье полуострова Хель (Польша) длиной 35-километров.

Компорта, Алентежу (Португалия)
Фото: magazinehorse.com
Хель, Польша
Фото: pl.wikipedia.org

Также в десятке самых безопасных оказались пляжи острова Порту-Санту в Португалии, Халикунас на острове Корфу в Греции, Айн-Туффиха на Мальте, Мейя-Прайя в португальском регионе Алгарве, Юрмальский пляж в Латвии, Нида в Литве и Бинц на немецком острове Рюген.

Отмечается, что в процессе составления рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как близость пляжа по отношению к больницам, его площадь, возможность соблюдения социальной дистанции, а также официально зафиксированное количество заражений.

Фото: pintrrest.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Испании нашли способы контролировать соблюдение туристами правил поведения на пляже во время пандемии коронавируса.

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Travel Журнал

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