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4 июня • обновлено в 08:45
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Названы самые безопасные страны Европы для путешествий во время пандемии

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Портал European Best Destinations назвал 13 стран и 18 городов, которые считаются самыми безопасными для путешествий во время пандемии коронавируса.

Соответствующий список был опубликован на сайте портала. Так, рейтинг возглавили Грузия (Тбилиси), Греция (Корфу и Превеза) и Хорватия (Цавтат, Загреб и Риека).

Грузия (Тбилиси), Греция (Корфу), Хорватия (Загреб)

Грузия (Тбилиси), Греция (Корфу), Хорватия (Загреб)

К рекомендуемым местам для отдыха отнесли также Португалию (в частности, Азорские острова, Алентежу и Алгарве), Румынию (Сибиу), Черногорию (Котор), Польшу (Варшаву, Гданьск), Австрию (Вену), Словению (Бохинь), Литву (Вильнюс), Латвию (Ригу), Финляндию (Оулу) и Мальту.

Португалия (Алгарве)

Португалия (Алгарве)

Фото: votpusk.ru

Отмечается, что указанные направления менее других пострадали от коронавируса. Кроме того, там строго соблюдаются требования гигиены: в ресторанах и отелях регулярно меняют фильтры кондиционирования воздуха, введены масочный режим и социальное дистанцирование.

Названы самые безопасные страны Европы для путешествий во время пандемии

Фото: freepik.com

Кроме того, большинство гостиниц находится недалеко от городских больниц, которые, в свою очередь, имеют большее количество коек на одного жителя, чем в других европейских странах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, какой вид отдыха может стать самым популярным после пандемии.

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Автор
Кристина Долматова
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