Названы самые безопасные страны для туристов на случай Третьей мировой войны

Авторы исследования Global Peace Index назвали самые безопасные страны на случай Третьей мировой войны.

Соответствующий список был опубликован на официальном сайте портала. Первое место в рейтинге заняла Исландия. Отмечается, что в этой стране нет армии, а сотрудники правоохранительных органов не носят оружие.

Исландию назвали самой безопасной страной для туристов на случай Третьей мировой войны (фото – drugoy.com.ua)

На втором месте оказалась Новая Зеландия, которая также продемонстрировала высокие показатели по таким критериям, как социальная безопасность, политическая стабильность и отсутствие внутренних и внешних конфликтов.

Новая Зеландия (фото – enjourney.ru)

Третью строчку в рейтинге самых безопасных для путешествий мест заняла Португалия. А четвертое и пятое заняли Австрия и Дания.

Португалия (фото – sergienkolawyers.com)

Также в топ-10 надежных стран эксперты включили Канаду, Сингапур, Словению, Японию и Чехию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее европейские туристы назвали идеальную страну для отдыха. Ей оказалась Испания.

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