Названы предметы, которые нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь

Из-за пандемии коронавируса правила путешествий сильно изменятся. Совсем скоро многие страны откроют границы для туристов, но им придется быть осторожными и следить за тем, чтобы даже в гостиничном номере было чисто.

"Рамблер" рассказывает, как правильно продезинфицировать комнату в отеле.

pexels.com

Чем дезинфицировать

Как сообщают ученые, коронавирус лучше всего убивают антисептики с содержанием спирта более 60% или простой спиртовой раствор. В случае, если подобных средств нет во время поездки, можно обработать поверхности мыльным раствором.

pexels.com

Что дезинфицировать

Коронавирус остается на всех поверхностях, до которых дотрагивается человек. Чаще всего это ручки дверей, поэтому первым делом обработайте входную дверь и ее ручки с обеих сторон.

pexels.com

По статистике, самым грязным местом в отеле считается техника. Также обработайте всю посуду и поверхности тумбочек, столов и комодов. Не забудьте про сантехнику: раковину, лейку и рычаг душа и ободок унитаза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, большинство курортных отелей Украины планируют возобновить свою работу с 1 июня. Кроме того, некоторые гостиницы начали работать еще 15 мая.

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