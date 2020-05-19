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19 мая • обновлено в 15:10
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Названы предметы, которые нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь

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Из-за пандемии коронавируса правила путешествий сильно изменятся. Совсем скоро многие страны откроют границы для туристов, но им придется быть осторожными и следить за тем, чтобы даже в гостиничном номере было чисто.

"Рамблер" рассказывает, как правильно продезинфицировать комнату в отеле.

Названы предметы, которые нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь

pexels.com

Чем дезинфицировать

Как сообщают ученые, коронавирус лучше всего убивают антисептики с содержанием спирта более 60% или простой спиртовой раствор. В случае, если подобных средств нет во время поездки, можно обработать поверхности мыльным раствором.

Названы предметы, которые нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь

pexels.com

Что дезинфицировать

Коронавирус остается на всех поверхностях, до которых дотрагивается человек. Чаще всего это ручки дверей, поэтому первым делом обработайте входную дверь и ее ручки с обеих сторон.

Названы предметы, которые нужно дезинфицировать в отеле в первую очередь

pexels.com

По статистике, самым грязным местом в отеле считается техника. Также обработайте всю посуду и поверхности тумбочек, столов и комодов. Не забудьте про сантехнику: раковину, лейку и рычаг душа и ободок унитаза.

Как ранее писал OBOZREVATEL, большинство курортных отелей Украины планируют возобновить свою работу с 1 июня. Кроме того, некоторые гостиницы начали работать еще 15 мая.

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Автор
Мария Дидык
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