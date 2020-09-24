Названы памятники ЮНЕСКО, которые исчезнут при смене климата

Ученые из Великобритании, Кении и США рассказали о пяти объектах всемирного наследия ЮНЕСКО, существованию которых угрожает изменение климата.

Подробностями они поделились в статье для журнала Azania, передает издание BBC. По словам специалистов, для спасения этих культурных объектов необходимо "значительное вмешательство".

Старый город Ламу, Кения

Город в Ламу – это старейшее поселение народа суахили в Восточной Африке, по данным ЮНЕСКО. В отличие от других городов и сел вдоль восточноафриканского побережья, многие из которых жители оставили, Ламу постоянно заселено уже более 700 лет. Оно стало важным центром для изучения исламской культуры и культуры суахили.

Ламу, Кения. bbc.com

Однако Ламу "сильно пострадал от отступления береговой линии", то есть потерял естественную защиту, которую когда-то создавали песок и растительность. По словам профессора Джоан Кларк из британского университета Восточной Англии, это частично касается изменения уровня моря, а также происходит из-за строительства огромного порта Ламу к северу от Старого города.

"Строительство порта уничтожает мангровые леса, которые защищают остров от наводнения", – отметила она.

Пляж Ламу, Кения. equatorial.by

Достопримечательности побережья Коморских островов

Коморские острова, вулканический архипелаг между Африкой и Мозамбиком, имеют несколько хорошо сохранившихся памятных объектов, в частности старый город и дворец, который возвели сотни лет назад. Но, по словам профессора Кларк, это одно из мест, которому больше всего угрожает повышение уровня моря в Африке.

Коморские острова. dxnews.com

"К 2050 году Гвинея, Гамбия, Нигерия, Того, Бенин, Конго, Тунис, Танзания и Коморские острова находятся под значительной угрозой эрозии на побережье и повышение уровня моря. Простыми словами, значительные части африканского побережья может затопить", – объясняет она.

Медина (старый город) Муцамуду на острове Анжуан, Коморские острова. bbc.com

Прибрежные форты и замки, Гана

Побережье Ганы богато укрепленными торговыми фортами, основанными между 1482 и 1786 годами, которые тянутся вдоль побережья на 500 км. Эта инфраструктура сыграла свою роль в торговле золотом, а позже – в торговле рабами между Африкой и Америкой.

Прибрежные форты и замки, Гана. mail.arabwindow.net

Однако, как отмечают ученые, они расположены в районах, уязвимых к штормам и повышениям уровня моря. Поэтому некоторые примеры такой архитектуры как форт Принценштайн в городе Кета, восточная Гана, постепенно "смываются в море".

Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн, Намибия

Изменение климата может увеличить влажность воздуха в засушливых районах и создать условия для распространения грибка и микробов на скалах. Это происходит в Твифелфонтейни (Намибии) – одном из крупнейших мест концентрации наскального искусства в Африке.

Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн, Намибия. mapcarta.com

ЮНЕСКО описывает это место как "масштабную и высококачественную запись ритуальных практик сообществ охотников и собирателей в этой части юга Африки на протяжении двух тысяч лет".

Город Суакин, Судан

Как отмечает организация ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО, в городе Суакин расположены замечательные дома и мечети. Однако он претерпевает упадок. Поэтому профессор Джоан Кларк работает над исследованиями, чтобы количественно определить скорость повышения уровня моря и эрозии побережья.

Город Суакин, Судан. alarabiya.net

"Мы знаем, что побережье Красного моря испытает влияние в ближайшие десятилетия, а это значит: то, что сохранилось до сих пор, будет потеряно без вмешательства", – отметила она.

Пирамиды Мероэ в аль-Багравии, Судан. bbc.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее онлайн-сервис Stasher, помогающий туристам найти место для хранения багажа в любой точке мира, опубликовал рейтинг лучших достопримечательностей. В список вошли культурные памятки в разных странах Европы, а также в Азии и Америке.