Названы лучшие направления для путешествий по миру

Названы лучшие туристические направления в мире, которые стоит посетить любителям путешествий в 2019 году. В список попали как европейские города, так и популярные курорты в Азии и Африке.

Рейтинг составил авторитетный онлайн-сервис TripAdvisor на основе впечатлений путешественников. Полный список Travellers' Choice опубликован на официальном сайте сервиса.

Направления выбирались с помощью алгоритма, который анализирует отзывы пользователей, рейтинги местных отелей, ресторанов и достопримечательностей.

Лондон, Великобритания Рixabay

Таким образом, на первое место среди 25 лучших направлений попал Лондон (Великобритания), на второе – Париж (Франция), а на третье – итальянский Рим.

Париж, Франция Рixabay

Новости Названы самые дешевые для путешествий города Европы

Рим, Италия Рixabay

В десятку также вошли греческий остров Крит, Бали (Индонезия), Пхукет (Таиланд), Барселона (Испания), Стамбул (Турция), Марракеш (Марокко) и Дубай в ОАЭ.

Бали, Индонезия Рixabay

Барселона, Испания Рixabay

Дубай, ОАЭ Рixabay

Другими наиболее привлекательными направлениями для путешествий стали: Прага (Чехия), Сием Рип (Камбоджа), Нью-Йорк (США), Ямайка, Ханой (Вьетнам), Токио (Япония), Плая-дель-Кармен (Мексика), Лиссабон (Португалия), Катманду (Непал), Джайпур (Индия), Хургада (Египет), Гонконг (Китай), Куско (Перу), Сидней (Австралия) и Тель-Авив (Израиль).

Марракеш, Марокко Рixabay

Новости Названы самые опасные места для путешествий в 2019 году

Остров Крит Рixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие страны для путешествий в 2019 году. Престижный рейтинг возглавила Шри Ланка.

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