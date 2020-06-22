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22 июня • обновлено в 19:22
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Названы 4 продукта, которые категорически нельзя есть в самолете: чем опасны

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Эксперт по пищевой безопасности Жан Дибл назвала четыре продукта питания, которые нельзя употреблять на борту самолета. В список попали молоко, мясо, рис и вода.

По ее словам, пассажирам следует избегать некоторых продуктов в питании на борту, так как их употребление может быть опасно для здоровья, пишет Daily Express.

Оказалось, что самыми вредными являются молоко и содержащие его блюда, среди опасных мясных продуктов – курица и индейка. Дибл объяснила, что именно в этой пище при неправильном или слишком долгом хранении образуется множество болезнетворных бактерий, способных вызвать отравление. Это же касается и вареного риса.

Еда в самолете: что безопасно употреблять

Еда в самолете: что безопасно употреблять

Biletik.aero

Еще одним, четвертым, не рекомендуемым к употреблению в авиапутешествии продуктом она назвала воду, в том числе в виде льда. Дибл заявила, что зачастую перевозчики используют для обслуживания воду из-под крана, не прибегая к ее очистке: микроорганизмы, содержащиеся в такой жидкости, могут быть опасны для человека.

Специалист пояснила, что еда для авиаперелетов, в отличие от ресторанной пищи, готовится заранее, в связи с чем продукты могут быть далеко не свежими и содержать вредные бактерии либо храниться с добавлением консервантов.

При этом пассажиры, как правило, этого не чувствуют, так как работа вкусовых рецепторов при наборе высоты притупляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперты назвали лучшие места в самолете для пассажиров, которые сильно нервничают во время перелета.

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Автор
Ева Романова
Тег
путешествия
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