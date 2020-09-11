Названо самое разочаровывающее туристов место в мире

Юля Ухина Журнал 16:36, 11.09.2020 Обновлено: 16:47, 11.09.2020

В сети выявили одну из самых популярных в мире достопримечательностей, которая чаще всего разочаровывает туристов.

Так, наибольшее количество времени путешественники потратили на написание отзывов о посещении Эйфелевой башни – в общей сложности у них ушло 402 часа (17 суток) на то, чтобы 19 303 раза рассказать о своем опыте в категориях "плохо" и "ужасно". Об этом свидетельствуют результаты исследования портала Uswitch, основанного на анализе негативных комментариев на туристическом сервисе Tripadvisor.

Эйфелева башня (Париж, Франция) 1zoom.me

Следующие позиции в анти-рейтинге заняли Колизей (41 час) и Биг-Бен (33 часа). Кроме того, в числе наиболее разочаровывающих достопримечательностей оказались пирамиды Гизы, статуя Свободы, знак Голливуда, Сиднейский оперный театр, Тадж-Махал, Берлинская стена и южный край Гранд-Каньона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее европейские туристы назвали идеальную страну для отдыха. Ей оказалась Испания.

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Travel Журнал

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