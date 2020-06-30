Названо лучшее место в самолете для тех, кто боится летать

Пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.

Об этом сообщает издание Daily Express. Так, по словам пилота, места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровне крыла авиалайнера.

kp.ru

"Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое", – заверил Ноулсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой сотрудник авиационной отрасли отмечал, что меньше всего турбулентность ощущается, когда пассажир выбирает кресло в передней части самолета. Поэтому, по его словам, данные места идеальны для нервных пассажиров.