Названо лучшее место в самолете для тех, кто боится летать

Кристина Долматова Журнал 12:30, 30.06.2020 Обновлено: 13:08, 30.06.2020

Пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.

Об этом сообщает издание Daily Express. Так, по словам пилота, места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровне крыла авиалайнера.

kp.ru

"Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое", – заверил Ноулсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой сотрудник авиационной отрасли отмечал, что меньше всего турбулентность ощущается, когда пассажир выбирает кресло в передней части самолета. Поэтому, по его словам, данные места идеальны для нервных пассажиров.

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