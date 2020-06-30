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30 июня • обновлено в 12:36
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Названо лучшее место в самолете для тех, кто боится летать

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Пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.

Об этом сообщает издание Daily Express. Так, по словам пилота, места, где меньше всего чувствуется тряска, расположены на уровне крыла авиалайнера.

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"Находясь ближе к центру самолета, вы будете ощущать его плавное движение, даже если в этот момент на него будут воздействовать подъемная сила, крутящий момент, ветер, гравитация, сопротивление и многое другое", – заверил Ноулсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее другой сотрудник авиационной отрасли отмечал, что меньше всего турбулентность ощущается, когда пассажир выбирает кресло в передней части самолета. Поэтому, по его словам, данные места идеальны для нервных пассажиров.

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Автор
Кристина Долматова
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