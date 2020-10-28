Названа самая часто пропадающая вещь на борту самолета

Юля Ухина Журнал 10:19, 28.10.2020

Сотрудница американской авиакомпании Virgin Atlantic Кэти Джонсон, имеющая 16-летний опыт работы, заявила, что самой часто пропадающей вещью на борту самолета являются наушники AirPods.

Так, по словам женщины, вероятно, это связано с тем, что они легко выпадают из ушей путешественников и за счет маленького размера попадают в складки и щели между кресел. Об этом Джонсон рассказала в ролике, опубликованном на официальном Instagram-аккаунте перевозчика (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я скоро стану настоящим экспертом по поиску наушников AirPods в салоне воздушных судов. Я часто нахожу их в складках и щелях между кресел", – заявила Кэти.

appleinsider.ru

Отмечается, что всего, согласно статистическим данным, выделяют десять предметов, которые туристы теряют на рейсах – среди них iPad, мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы гардероба, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский авиаэксперт Мартин Линдсторм назвал самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии коронавируса. Так, одним из них является паспорт.

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Travel Журнал

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