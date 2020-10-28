Названа самая часто пропадающая вещь на борту самолета

Юля Ухина
Юля Ухина
Журнал
1,5 т.
Названа самая часто пропадающая вещь на борту самолета

Сотрудница американской авиакомпании Virgin Atlantic Кэти Джонсон, имеющая 16-летний опыт работы, заявила, что самой часто пропадающей вещью на борту самолета являются наушники AirPods.

Так, по словам женщины, вероятно, это связано с тем, что они легко выпадают из ушей путешественников и за счет маленького размера попадают в складки и щели между кресел. Об этом Джонсон рассказала в ролике, опубликованном на официальном Instagram-аккаунте перевозчика (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Я скоро стану настоящим экспертом по поиску наушников AirPods в салоне воздушных судов. Я часто нахожу их в складках и щелях между кресел", – заявила Кэти.

appleinsider.ru

Отмечается, что всего, согласно статистическим данным, выделяют десять предметов, которые туристы теряют на рейсах – среди них iPad, мобильные телефоны, подушки для шеи, бутылки с водой, предметы гардероба, шарфы, очки, зажигалки, фотоаппараты и паспорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британский авиаэксперт Мартин Линдсторм назвал самые опасные предметы в ручной клади во время пандемии коронавируса. Так, одним из них является паспорт.

туризм