Названа истинная причина ограничений на провоз жидкостей на борту самолета

Введение строгих ограничений на провоз жидкостей на борту самолета напрямую связано с предотвращением серии терактов в Великобритании в 2006 году.

На данную причину указало издание Daily Express. По словам инсайдеров, террористы планировали взорвать два десятка вылетающих из страны пассажирских лайнеров – они намеревались привести в действие бомбы на основе жидких химикатов, пронесенные на борт вместе с ручной кладью под видом бутылок с прохладительными напитками.

Сразу после задержания группы подозреваемых провоз жидкостей в салонах воздушных судов был запрещен, однако спустя три месяца ограничения сняли – норма разрешенного к транспортировке объема составила 100 миллилитров на одну емкость.

"Таким образом власти попытались обезопасить авиапутешествия. Ведь если бы террористический заговор увенчался успехом, он бы привел к жертвам среди гражданского населения беспрецедентного масштаба", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта рассказал, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять. Позже сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, поделился способами обезопасить свои вещи.