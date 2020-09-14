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Названа истинная причина ограничений на провоз жидкостей на борту самолета

Юля Ухина
Юля Ухина
Журнал
2,8 т.
Названа истинная причина ограничений на провоз жидкостей на борту самолета

Введение строгих ограничений на провоз жидкостей на борту самолета напрямую связано с предотвращением серии терактов в Великобритании в 2006 году.

На данную причину указало издание Daily Express. По словам инсайдеров, террористы планировали взорвать два десятка вылетающих из страны пассажирских лайнеров – они намеревались привести в действие бомбы на основе жидких химикатов, пронесенные на борт вместе с ручной кладью под видом бутылок с прохладительными напитками.

Сразу после задержания группы подозреваемых провоз жидкостей в салонах воздушных судов был запрещен, однако спустя три месяца ограничения сняли – норма разрешенного к транспортировке объема составила 100 миллилитров на одну емкость.

"Таким образом власти попытались обезопасить авиапутешествия. Ведь если бы террористический заговор увенчался успехом, он бы привел к жертвам среди гражданского населения беспрецедентного масштаба", – говорится в тексте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта рассказал, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять. Позже сотрудник аэропорта, обрабатывающий багаж, поделился способами обезопасить свои вещи.

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