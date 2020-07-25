Названа идеальная страна для отдыха

Юля Ухина Журнал 12:14, 25.07.2020 Обновлено: 12:53, 25.07.2020

Европейские туристы назвали идеальную страну для отдыха. Ей оказалась Испания.

Об этом сообщает The Independent, ссылаясь на данные опроса в соцсетях. Согласно исследованию, в котором приняли участие более шести тысяч человек, путешественники любят эту страну за "сочетание хороших пляжей, больших городов, исторического наследия и превосходной кухни".

На второе место туристы поставили Италию. Она привлекает отдыхающих из других стран ЕС своим "удачным расположением, разнообразием культуры, людей, истории и продуктов питания".

Также лучшими странами для отдыха, по мнению европейских туристов, являются Германия и Турция.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Greenpeace и компания-разработчик компьютерного обеспечения AirVisual публиковали совместный рейтинг, в котором назвали страны с самым чистым воздухом.

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Travel Журнал

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