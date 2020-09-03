Названа главная ошибка пассажиров в аэропорту.

Сотрудница британских спецслужб Лиза Форте заявила, что главной ошибкой пассажиров аэропорта является фотографирование и публикация своего посадочного талона в соцсетях.

Так, по словам работницы Центра правительственной связи Великобритании, штрихкод на авиабилете может раскрыть личные данные путешественника, которые интересны кибермошенникам. Например, отсканировав его, преступник узнает имя, номер рейса на самолет, место отправления и назначения, а также шестизначный код PNR. Такими доводами она поделилась с изданием Daily Express.

Форте отметила, что с помощью кода PNR злоумышленник может получить также доступ к данным о дате рождения, номере паспорта, бронированиях отеля или автомобиля через авиакомпанию, а также о том, с кем летит турист, кто оплачивал билет и какое питание он выбрал на борту.

biletik.aero

По словам сотрудницы спецслужб, кибермошенники могут использовать все эти данные, чтобы обмануть вас и получить, к примеру, доступ к вашим банковским картам.

"Злоумышленники могут отправлять вам на электронную почту письма в которых, например, предлагается бесплатно повысить уровень до класса бизнес. Для получения услуги они могут предложить бесплатно перейти по ссылке, но этого нив коем случае не надо делать... А чтобы вообще избежать подобных ситуаций, лучше никогда не выкладывать снимки посадочного талона в соцсети", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс.

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