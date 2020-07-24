Названа главная ошибка опаздывающих на самолет.

Анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс.

Так, по словам летчика, большинство путешественников, которые прибывают в аэропорт вовремя, начинают слушать музыку или подкасты в наушниках, чтобы скоротать время. Именно это, как отметил мужчина, и может разрушить их планы на отдых, передает Daily Express.

"Это может разрушить ваши планы на отпуск. Многие туристы пропускали свои рейсы, потому что музыка играла слишком громко, и они не слышали объявления о посадке", – пояснил он.

Поэтому пилот посоветовал любителям наушников всегда оставлять одно ухо свободным либо значительно уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней".