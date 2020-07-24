Названа главная ошибка опаздывающих на самолет
Названа главная ошибка опаздывающих на самолет.
Анонимный пилот назвал главную ошибку пассажиров, которые опаздывают на самолет или пропускают свой рейс.
Так, по словам летчика, большинство путешественников, которые прибывают в аэропорт вовремя, начинают слушать музыку или подкасты в наушниках, чтобы скоротать время. Именно это, как отметил мужчина, и может разрушить их планы на отдых, передает Daily Express.
"Это может разрушить ваши планы на отпуск. Многие туристы пропускали свои рейсы, потому что музыка играла слишком громко, и они не слышали объявления о посадке", – пояснил он.
Поэтому пилот посоветовал любителям наушников всегда оставлять одно ухо свободным либо значительно уменьшать громкость при прослушивании аудиозаписей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский пилот Патрик Смит рассказал о главной опасности самолетов, а также назвал их "инкубаторами болезней".