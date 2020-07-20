Названа главная опасность использования наушников на борту самолета
Анонимная сотрудница авиакомпании раскрыла опасность использования наушников, которые выдаются стюардессами на борту самолета.
Ее слова приводит Daily Express. По словам бортпроводницы, члены экипажа раздают туристам не новые аксессуары, а использованные. При этом она пояснила: это связано с тем, что далеко не все перевозчики могут себе позволить выдавать путешественникам новые наушники на каждом рейсе, в связи с чем нередко после использования их чистят и снова запаковывают в полиэтилен.
Поэтому, чтобы избежать заражения опасными инфекциями, бортпроводница порекомендовала брать с собой собственный аксессуар, а тот, что выдается на борту, рвать, чтобы в будущем руководство авиакомпаний чаще выдавало неиспользованные наушники.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестная стюардесса раскрыла опасность употребления кофе и других напитков на борту самолета.