Назван способ защитить багаж от повреждения в аэропорту

Ольга Веркалец Журнал 09:33, 22.09.2020

Неизвестный грузчик аэропорта рассказал авиапассажирам, как уберечь багаж от порчи и повреждения во время перелета.

По его словам, сотрудники авиагавани будут бережно обращаться с чемоданом, если на нем присутствует специальная наклейка с надписью "Хрупкое" (Fragile). При этом, по его мнению, багаж не должен быть слишком тяжелым, пишет Daily Express.

"Со всеми чемоданами, которые весят менее 65 фунтов (29,5 кг. – Ред.), все будет хорошо. Если же вы сами не способны обращаться с вещами деликатно из-за веса, то мы тоже не сможем", – пояснил грузчик.

Чемодан часто портят в аэропорту.
Twitter

Также путешественникам с тяжелым багажом посоветовали упаковывать вещи в два маленьких чемодана, а не в один большой. Самый лучший вариант – приобрести сумку на четырех колесиках и в жестком, но легком и удобном в использовании футляре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам надежный способ избежать потери чемодана во время путешествия.

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