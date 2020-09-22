Назван способ защитить багаж от повреждения в аэропорту

Неизвестный грузчик аэропорта рассказал авиапассажирам, как уберечь багаж от порчи и повреждения во время перелета.

По его словам, сотрудники авиагавани будут бережно обращаться с чемоданом, если на нем присутствует специальная наклейка с надписью "Хрупкое" (Fragile). При этом, по его мнению, багаж не должен быть слишком тяжелым, пишет Daily Express.

"Со всеми чемоданами, которые весят менее 65 фунтов (29,5 кг. – Ред.), все будет хорошо. Если же вы сами не способны обращаться с вещами деликатно из-за веса, то мы тоже не сможем", – пояснил грузчик.

Также путешественникам с тяжелым багажом посоветовали упаковывать вещи в два маленьких чемодана, а не в один большой. Самый лучший вариант – приобрести сумку на четырех колесиках и в жестком, но легком и удобном в использовании футляре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам надежный способ избежать потери чемодана во время путешествия.