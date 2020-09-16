Назван способ избежать потери чемодана в аэропорту

Юля Ухина Журнал 11:13, 16.09.2020 Обновлено: 11:52, 16.09.2020

Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам верный способ избежать потери чемодана во время авиапутешествия.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам мужчины, в большинстве случаев путаница с багажом возникает из-за старых багажных бирок, которые, как правило, приклеивают к ручке сумки на стойке регистрации – они содержат уникальный штрих-код со всей необходимой информацией о рейсе.

"Снимайте старые бирки! Ведь если на вашем чемодане прикреплена багажная бирка двухлетней давности, а также множество других, нам потребуется гораздо больше времени, чтобы найти нужную дату и место, куда сумка должна отправиться", – пояснил сотрудник авиакомпании.

aif.ru

Кроме того, как отметил грузчик аэропорта, путешественникам следует всегда оставлять на чемодане свои контактные данные. Заполненная форма с указанием имени, адреса и номера телефона владельца сможет ускорить процесс поиска потерянного багажа.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта рассказал, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять.

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Travel Журнал

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