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Назван легкий способ уменьшить вес чемодана

Юля Ухина
Юля Ухина
Журнал
1,4 т.
Назван легкий способ уменьшить вес чемодана

Назван легкий способ уменьшить вес чемодана. biletik.aero.

Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам легкий способ уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам сотрудника авиагавани, в первую очередь необходимо обратить внимание на процесс сбора багажа перед поездкой. Лучше всего тщательно подумать о том, действительно ли пригодится в путешествии та или иная вещь.

"Не пакуйте все, что у вас есть дома. А если вы с кем-то спорите по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляйте ее. К примеру, фен и утюг вам не нужны – в отелях они есть. Поэтому избегайте таких тяжелых предметов. Таким образом вы сможете сэкономить место в чемодане и существенно снизить его окончательный вес", – заявил он.

Кроме того, сотрудник аэропорта посоветовал пассажирам не сдавать в багажное отделение те предметы, без которых они не смогут обойтись в случае, если чемодан или дорожная сумка вдруг потеряются.

"Не складывайте туда те вещи, без которых не сможете прожить хотя бы неделю. Например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон", – заключил грузчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта рассказал, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять.

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