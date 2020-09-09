Назван легкий способ уменьшить вес чемодана

Неизвестный грузчик аэропорта раскрыл авиапассажирам легкий способ уменьшить вес чемодана и избежать переплаты за багаж.

Об этом сообщает издание Daily Express со ссылкой на Reddit. По словам сотрудника авиагавани, в первую очередь необходимо обратить внимание на процесс сбора багажа перед поездкой. Лучше всего тщательно подумать о том, действительно ли пригодится в путешествии та или иная вещь.

"Не пакуйте все, что у вас есть дома. А если вы с кем-то спорите по поводу того, брать с собой какую-то вещь или нет, то смело оставляйте ее. К примеру, фен и утюг вам не нужны – в отелях они есть. Поэтому избегайте таких тяжелых предметов. Таким образом вы сможете сэкономить место в чемодане и существенно снизить его окончательный вес", – заявил он.

Кроме того, сотрудник аэропорта посоветовал пассажирам не сдавать в багажное отделение те предметы, без которых они не смогут обойтись в случае, если чемодан или дорожная сумка вдруг потеряются.

"Не складывайте туда те вещи, без которых не сможете прожить хотя бы неделю. Например, ключи, лекарства, ноутбук, телефон", – заключил грузчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестный грузчик аэропорта рассказал, почему они вместе с коллегами неаккуратно работают с чемоданами и нередко вынуждены их швырять.

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