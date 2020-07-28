Назван главный способ защиты от болезней на борту самолета. Так, чтобы максимально обезопасить себя от микробов и инфекций, пассажиру во время авиаперелета следует занять место у окна.

Об этом пишет Daily Express, ссылаясь на исследователей из Германии. По словам издания, при таком расположении снижается число контактов путешественника с попутчиками, в том числе с теми, кто передвигается по проходу между кресел. Вдобавок в непосредственной близости от сидящего находится только один человек.

"Кресло у окна – лучшее, потому что в районе иллюминаторов самолета циркулирует меньшее количество микробов", –указали эксперты.

Кроме того, пассажирам, чтобы свести риск подхватить болезнь к минимуму, рекомендуется по возможности не вставать с места и не ходить по салону лайнера в течение всего полета. Также помнить о санитарно-гигиенических нормах и предпринимать меры по дезинфекции, в частности, обрабатывать антибактериальными средствами окружающие поверхности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пилот частной авиакомпании Джонни Ноулсон назвал лучшее место в самолете для пассажиров, которые боятся летать и переживают из-за турбулентности.