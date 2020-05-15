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16 мая • обновлено в 03:19
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Найден способ защиты от коронавируса на пляжах

10.6т
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В Испании нашли способ, как защитить туристов на пляжах от коронавируса при помощи искусственного интеллекта.

По словам издания Daily Mail, на одном из пляжей города Фуэнхирола установили специальные датчики для обеспечения социального дистанцирования. На фонарных столбах закрепили сканеры, которые будут следить за количеством отдыхающих. Далее они будут передавать данные специальному приложению, с помощью которого люди смогут узнать о самых загруженных районах.

Найден способ защиты от коронавируса на пляжах

Фото: conozcasucanton.com

Отмечается, что интерактивная карта разработана по системе светофора: зеленый означает комфортную зону, оранжевый говорит о том, что территория заполнена на 75%, красный – что мест для отдыха нет.

Найден способ защиты от коронавируса на пляжах

Фото: dailymail.co.uk

Для более точного подсчета людей программа разделит пляжи на виртуальные квадраты между датчиками. За счет этого устройства будут постоянно контролировать количество входящих и выходящих с территории туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии нашли способ безопасного загара после пандемии коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Тег
туризм
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