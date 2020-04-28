Найден способ безопасного посещения ресторанов после коронавируса

В Испании придумали способ безопасного посещения ресторанов после пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Sun. По словам издания, местные рестораторы оборудуют столики специальными пластиковыми конструкциями, которые помогут людям ужинать и проводить время, не беспокоясь о своем здоровье. Также предполагается, что после снятия карантина посетителей будут встречать официанты в масках и перчатках и предлагать пройти к столу мимо других "изолированных" гостей.

Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что подобные меры уже приняли в Леганесе: в одном из заведений города столики оборудовали рамками, изготовленными из материала для защиты касс в местных супермаркетах. В свою очередь, власти Мадрида рассматривают вопрос об увеличении открытых площадей, предоставляемых ресторанам, чтобы позволить им разместить посетителей максимально удаленно друг от друга.

Фото: thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда снова можно будет путешествовать после пандемии коронавируса.