Найден способ безопасного посещения ресторанов после коронавируса
В Испании придумали способ безопасного посещения ресторанов после пандемии коронавируса.
Об этом сообщает The Sun. По словам издания, местные рестораторы оборудуют столики специальными пластиковыми конструкциями, которые помогут людям ужинать и проводить время, не беспокоясь о своем здоровье. Также предполагается, что после снятия карантина посетителей будут встречать официанты в масках и перчатках и предлагать пройти к столу мимо других "изолированных" гостей.
Отмечается, что подобные меры уже приняли в Леганесе: в одном из заведений города столики оборудовали рамками, изготовленными из материала для защиты касс в местных супермаркетах. В свою очередь, власти Мадрида рассматривают вопрос об увеличении открытых площадей, предоставляемых ресторанам, чтобы позволить им разместить посетителей максимально удаленно друг от друга.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда снова можно будет путешествовать после пандемии коронавируса.