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29 апреля • обновлено в 01:05
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Найден способ безопасного посещения ресторанов после коронавируса

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В Испании придумали способ безопасного посещения ресторанов после пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Sun. По словам издания, местные рестораторы оборудуют столики специальными пластиковыми конструкциями, которые помогут людям ужинать и проводить время, не беспокоясь о своем здоровье. Также предполагается, что после снятия карантина посетителей будут встречать официанты в масках и перчатках и предлагать пройти к столу мимо других "изолированных" гостей.

Найден способ безопасного посещения ресторанов после коронавируса

Фото: thesun.co.uk

Отмечается, что подобные меры уже приняли в Леганесе: в одном из заведений города столики оборудовали рамками, изготовленными из материала для защиты касс в местных супермаркетах. В свою очередь, власти Мадрида рассматривают вопрос об увеличении открытых площадей, предоставляемых ресторанам, чтобы позволить им разместить посетителей максимально удаленно друг от друга.

Найден способ безопасного посещения ресторанов после коронавируса

Фото: thesun.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, когда снова можно будет путешествовать после пандемии коронавируса.

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Автор
Кристина Долматова
Тема
Коронавирус
Тег
отдых
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