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25 февраля • обновлено в 13:22
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На Тенерифе из-за коронавируса закрыли отель: появились детали

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Заболевшим туристом, из-за которого власти Испании закрыли на карантин отель H10 Costa Adeje Palace, расположенный на юге курортного острова Тенерифе, является врач из Италии.

Закрыть отель на карантин и изолировать всех постояльцев решили после того, как у него подтвердили заражение Covid-2019, пишет местное издание Diario de Avisos. 60-летний мужчин, который приехал в отпуск вместе с женой и жил в отеле около недели.

Сейчас он находится в больнице.

Отель H10 Costa Adeje Palace закрыли на карантин

Отель H10 Costa Adeje Palace закрыли на карантин

Это третий подтвержденный случай заражения Covid-2019 в Испании.

Как сообщал OBOZREVATEL, число заболевших коронавирусом резко выросло в Италии – уже семеро людей погибли в результате заражения COVID-19. Шесть жертв – в Ломбардии, а одна – в Венето. Всего в стране коронавирусом инфицированы 230 человек.

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Автор
Ева Романова
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