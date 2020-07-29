На популярном курорте во Вьетнаме – вспышка коронавируса нового типа: закрыты бары и пабы

В курортном городе Дананг, что во Вьетнаме, 27 июля зафиксирована вспышка нового типа коронавируса SARS-CoV-2.

В связи с распространением болезни правительство приняло решение эвакуировать 80 тысяч туристов. Въезд во Вьетнам иностранцам запрещен с весны, поэтому в основном в городе находятся туристы из других регионов страны, пишет The Guardian.

За последние сутки в Дананге и его окрестностях было обнаружено четыре случая заражения коронавируса. Это большое число для страны, в которой с начала эпидемии обнаружили лишь 420 случаев заражения.

На популярном курорте во Вьетнаме – вспышка коронавируса нового типа asia-vietnam.ru

Поэтому в городе снова отменили все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек. Также закрыты бары и пабы.

28 июля Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и с него будут приостановлены на 15 дней. Все автобусные и железнодорожные перевозки также остановили на 7 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван главный способ защиты от болезней на борту самолета. Так, чтобы максимально обезопасить себя от микробов и инфекций, пассажиру во время авиаперелета следует занять место у окна.