На популярном курорте во Вьетнаме – вспышка коронавируса нового типа: закрыты бары и пабы

Ольга Веркалец Журнал 18:49, 29.07.2020

В курортном городе Дананг, что во Вьетнаме, 27 июля зафиксирована вспышка нового типа коронавируса SARS-CoV-2.

В связи с распространением болезни правительство приняло решение эвакуировать 80 тысяч туристов. Въезд во Вьетнам иностранцам запрещен с весны, поэтому в основном в городе находятся туристы из других регионов страны, пишет The Guardian.

За последние сутки в Дананге и его окрестностях было обнаружено четыре случая заражения коронавируса. Это большое число для страны, в которой с начала эпидемии обнаружили лишь 420 случаев заражения.

На популярном курорте во Вьетнаме – вспышка коронавируса нового типа
asia-vietnam.ru

Поэтому в городе снова отменили все спортивные, культурные и религиозные мероприятия. Жителям запрещено собираться в общественных местах группами более 30 человек. Также закрыты бары и пабы.

28 июля Министерство транспорта объявило, что все внутренние пассажирские рейсы в город Дананг и с него будут приостановлены на 15 дней. Все автобусные и железнодорожные перевозки также остановили на 7 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, назван главный способ защиты от болезней на борту самолета. Так, чтобы максимально обезопасить себя от микробов и инфекций, пассажиру во время авиаперелета следует занять место у окна.

Комментировать
Travel Журнал

Смотрите также

Данилов – о перемирии: мы дали России шанс мирно уйти из Украины до 9 декабря

Под зданием консульства России в Харькове устроили протест. Фото

Украинцев поразил памятник киборгам, который "исчезает". Видео

Генерал Забродский: кому-то в Украине очень хочется, чтобы армия запомнилась не героизмом, а уголовными делами

Стрелять можно без приказа: Минобороны исправило заявление о перемирии на Донбассе