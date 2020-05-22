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22 мая • обновлено в 23:29
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На популярном курорте отказались принимать туристов из России

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Кипр ослабил ограничения на международные авиаперевозки, введенные почти три месяца назад, но временно отказался принимать туристов из России и Великобритании.

Такое решение было принято из-за высокого уровня распространения инфекции. Об этом заявил министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Яннис Карусос, пишет CNA.

На популярном курорте отказались принимать туристов из России

Согласно данным агентства, в первоначальный список из 19 европейских стран, гражданам которых будет разрешено попасть на остров, вошли, в частности, Греция, Мальта, Болгария, Норвегия, Австрия, Финляндия, Словения, Венгрия, Израиль, Дания, Германия, Словакия и Литва.

При этом на первом этапе послаблений, с 9 июня, сдавать тест на COVID-19 за 72 часа до прибытия обяжут всех туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники раскрыли правду об условиях работы в период пандемии коронавируса.

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Автор
Мария Дидык
Место
Кипр
Тег
путешествия
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