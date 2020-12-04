На популярном курорте Египта акула напала на женщину во время занятия дайвингом: момент попал на видео
В Египте в городе Марса-Алам 2 декабря на 42-летнюю женщину напала акула и едва не растерзала ее. Это произошло во время занятия дайвингом.
К счастью, туристку спасли, и она отделалась только шрамами. Момент нападения попал на видео, пишет Masr Times (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, женщину удалось спасти другим людям, которые также погрузились под воду. Они буквально отбили ее от акулы.
На видео видно, как пострадавшая отбивается от хищника, а один из дайверов пытается спасти туристку. В итоге на сушу ее достал инструктор по дайвингу.
Отметим, что женщину доставили в больницу, зашили рану и оставили наблюдаться – ее состояние стабильное.Внимание! Фото и видео 18+
Кроме того, в связи с этим губернатор Амр Ханафи на три дня запретил туристам заниматься дайвингом.
Ранее в Египте на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.
Позже оказалось, что акула вела себя неестественно агрессивно.
Также дайвер показал видео с хищником, который мог совершить нападение на семью.
Отмечалось, что пострадавшие от нападения акулы знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Австралии акула напала на женщину, которая кормила ее с рук. Хищная рыба схватила ее за палец и стащила с кормы яхты.