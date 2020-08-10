Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон: куда можно улететь украинцам

Ольга Веркалец Журнал 19:20, 10.08.2020 Обновлено: 19:20, 10.08.2020

Министерство здравоохранения дало обновленный перечень стран "зеленой" и "красной" зон в связи с пандемией COVID-19.

Как говорится в сообщении Минздрава, по состоянию на 7 августа "красный" список Украины расширен до 105 стран. В эту зону вернулись Польша, Нидерланды, Греция (чтобы посмотреть обновленный список, доскролльте до конца страницы).

В частности, в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада. Отметим, граждане, которые возвращаются из стран "зеленой" зоны, не требуют прохождения двухнедельной самоизоляции.

В то же время по прибытию на территорию Украины из Бразилии, Бахрейна, Мальдив, Израиля, США, Панамы и других государств "красной" зоны 14-дневная изоляция или тест на COVID-19 являются обязательными.

Перечень стран "красной" зоны
moz.gov.ua
Перечень стран "красной" зоны
moz.gov.ua
Перечень стран "красной" зоны
moz.gov.ua
Перечень стран "красной" и "зеленой" зон
moz.gov.ua
Перечень стран "зеленой" зоны
moz.gov.ua
Перечень стран "зеленой" зоны
moz.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, венгерский лоукостер Wizzair временно прекратил полеты из Киева в Будапешт с 17 июля по 16 августа из-за стремительного распространения коронавируса в Украине.

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