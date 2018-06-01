Мозг кролика и охота на трюфели: неординарные идеи для путешествий по Европе

Журналисты популярного реалити-шоу "Заробітчани" Маша Себова, Ира Петькун и Оля Манько поделились советами, как небанально провести время в популярных среди путешественников странах - Испании, Италии и на Мальте.

Маша Себова и Оля Манько

Испания

Сразиться в помидорных боях и пощекотать нервы на уличной корриде

Если в Испании вы уже насладились творениями Гауди, напились сангрии, наелись прохладного гаспачо, попробовали всевозможные испанские вкусности: такос, буритос и множество видов паэльи, то пора отдыхать активно. Ведущая Нового канала Ольга Манько провела в Испании медовый месяц, правда это был не отпуск, а командировка.

"Я несколько раз отдыхала в Испании, но только после рабочей поездки с командой "Заробітчан" эта страна открылась мне по-настоящему, – признается журналист. – Впервые побывала на фестивале Ла Томатина. Это ежегодный праздник, который проходит в испанском городе Буньоль в последнюю неделю августа. Масштабный бой, снарядами в котором выступают помидоры!

Ля Томатина

А еще в Испании культ быков. Я знала об этом и раньше: коррида, тореадоры – все это в первую очередь ассоциируется со страной. Но теперь убедилась воочию. Быки задействованы во всех городских праздниках. Любимая забава местных – бычьи бега. Это когда двух-трех агрессивных животных выпускают из вольера, и они бегают прямо по пешеходным улицам и площадям. А от них убегают все местные. Я сама принимала участие в таком действе. Это очень страшно!

Недавно защитники животных провели в Испании волну протестов против уличной корриды. Возможно, скоро этот экстремальный способ развлечения окажется под запретом".

Мальта

Попробовать мозг кролика и нырнуть в бассейн святого Петра

Мальта привлекает туристов, желающих увидеть мертвый город Мдину, прогуляться по улочкам портовой столицы острова Валетты и позагорать на необычных каменных пляжах.

"Мое самое приятное впечатление о Мальте – это купание в "бассейне" святого Петра, – вспоминает журналистка Маша Себова. – Это небольшая бухточка, скрытая от туристических глаз, неподалеку от рыбацкого поселка Марсашлок.

Бассейн святого Петра

Весь кайф в том, что можно нырять в воду необыкновенно красивого цвета с высоты нескольких метров. Один местный мужчина ходит туда каждый день на протяжении более 40 лет! Мальтиец ныряет в воду и развлекает отдыхающих необычными сальто и акробатическими приемами. Выглядит очень зрелищно. На скалах около бассейна каждый год он выцарапывает свое имя и год "Пеле 1985, Пеле 1986…".

Если идти пешком от Марсашлока по дороге к "бассейну", можно увидеть живописные заливы и лагуны с лазурной водой! На Мальте есть традиционное блюдо – запеченный кролик. С древних времен его принято подавать целиком, вместе с головой. Этой традиции сейчас придерживается уже не много ресторанов. И честно, говоря, я хочу скорее предупредить об этой особенности, чем рекомендовать попробовать такой местный деликатес. Выглядит он жутковато.

Есть еще пару вещей, которых на Мальте делать не стоит. Плыть на остров Гозо, чтобы увидеть знаменитую арку. Недавно она рухнула, не все об этом знают. Такая же участь постигла и пещеру Калипсо. Еще в некоторых путеводителях пишут, что на Гозо есть пляж Ramla Bay с розовым песком. На самом деле песок кирпичного цвета".

Италия

Поохотиться на трюфели и переночевать в монастыре

Вдоволь посмаковать пиццей, пастой и местными винами, погулять по вечному городу, посетить Колизей, насладиться оперой в легендарном Ла-Скала – скучать в Италии некогда. Искушенным туристам ведущие реалити "Заробітчани" советуют попробовать необычные развлечения и способы ночевки.

"В Пьемонте, на севере Италии, можно сходить на охоту за трюфелями, – советует Маша Себова. – Это самый дорогой гриб в мире. Цена на ярмарке в этом сезоне – 500-600 евро за сто граммов! Профессию сборщика деликатесных грибов передают из поколения в поколение.

Сбор трюфелей

Между трюфелеманами огромная конкуренция. Их всего несколько десятков на регион. Контакты одного из охотников я нашла на ярмарке трюфелей, и за 100 евро он взял меня с собой на поиски. Это был настоящий квест! Но в финале я осталась разочарована. Рассчитывала собрать грибов и после их продать, чтобы заработать на этом. Но, оказалось, что даже если ты находишь драгоценный гриб, продать его имеет право только владелец участка леса, где он вырос. Так что охота на трюфели – интересный досуг, но не способ заработка. Еще нужно учесть, что трюфель – сезонный гриб. И охотиться на него можно только осенью".

"В Турине я искала, где бы переночевать дешевле, и обнаружила интересное место, – говорит журналистка Ирина Петькун. – В интернете мне подсказали, что можно остаться на ночь в монастыре. Если хостел в Турине стоит 70-80 евро, то ночевка у монахинь обойдется в разы дешевле. В стоимость входят завтрак, ночлег и даже стиральная машина. Главное – соблюдать несколько правил, о которых расскажут монахини".

Планируйте маршруты, не бойтесь экспериментировать в путешествиях.

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