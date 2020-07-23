Мощная волна смыла позировавшего вблизи океана подростка. Видео

Юля Ухина Журнал 17:53, 23.07.2020 Обновлено: 18:15, 23.07.2020

В Северной Ирландии мощная волна смыла 18-летнего Конана Гриффина, который позировал перед камерой вблизи океана.

Происшествие произошло на глазах друзей молодого человека, которые засняли происходящее на видео, пишет Daily Mail (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

На видео Гриффин шел по камням на известном побережье, которое носит название "Мостовая гигантов", в то время как его фотографировал приятели. Через несколько секунд парня накрыла огромная волна, сбила его сног и отнесла к берегу.

Мощная волна смыла позировавшего вблизи океана подростка (фото – Daily Mail)

Уточняется, что в результате инцидента Гриффин пострадал не сильно, а лишь получил несколько царапин и ссадин. Его друзья опубликовали ролик в социальных сетях, после чего он стал вирусным и набрал больше 180 тысяч просмотров.

Мощная волна смыла позировавшего вблизи океана подростка (фото – Daily Mail)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Мексике медведь подобрался к туристам и напугал их, когда те делали селфи. Девушки старались не показывать животному своего страха.

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Travel Журнал

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