Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Албания и Болгария снова попали в перечень .

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон в связи с пандемией коронавируса.

Информацию по состоянию на 27 июля опубликовали на сайте ведомства. Отметим, что в "красную" зону снова попали Албания и Болгария – одни из немногих стран, куда ранее могли беспрепятственно полететь украинцы без последующего соблюдения режима 14-дневной самоизоляции. Там же находится и Черногория.

При этом в "зеленой зоне" остаются Египет, Турция и Хорватия(чтобы посмотреть список, доскролльте до конца страницы).

Албания и Болгария

Напоминаем, что граждане, которые приезжают из стран "красной зоны" в Украину, должны проходить обсервацию 14 дней.

Кабинет Министров своим решением позволил прекращать режим самоизоляции или обсервации тем, кто въезжает на территорию Украины из "красной зоны" стран при условии, если они сделают тест на COVID-19 методом ПЦР после пересечения государственной границы и иметь отрицательный результат.

Из стран "зеленой" зоны – без ограничений. Для въезда в Украину иностранным гражданам необходимый страховой полис, покрывающий расходы на COVID-19 и обсервацию.

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Албания и Болгария снова попали в перечень

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Албания и Болгария снова попали в перечень

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Албания и Болгария снова попали в перечень

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Албания и Болгария снова попали в перечень

Минздрав обновил список стран "красной" зоны: Албания и Болгария снова попали в перечень

Как писал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения Украины изменило показатель для "опасных" стран с COVID-19.