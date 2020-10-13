Мерзкий поступок босоногого туриста в метро возмутил попутчиков и попал на видео

Пользователи сети сочли мерзким поступок босоногого туриста, который ехал в метро и попал на видео.

Соответствующий ролик была опубликован в Instagram-аккаунте Passengershaming, авторы которого высмеивают странные выходки туристов. На нем неизвестный мужчина в маске ковыряет кожу на ногах, сняв сланцы, а затем бросает оторванные кусочки на пол в вагоне метро. При этом рядом с ним стоит большой голубой чемодан с наклейками из разных стран (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Подписчиков аккаунта смутило поведение пассажира, и они высказали свое негодование.

"Боже, что не так с людьми? В каком мире это считается нормальным?", "Меня буквально затошнило от этой публикации. Какая свинья способна на такое?", "Ненавижу людей", "Мне стало плохо после этой публикации", "Когда я вижу подобные вещи, я невольно задумываюсь о том, как же выглядит дом таких людей", – написали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардессы из разных авиакомпаний перечислили самые мерзкие привычки пассажиров самолетов во время путешествий.