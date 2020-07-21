Медведь напугал туристок, когда те делали Селфи: момент сняли на видео.

В Мексике медведь подобрался к туристам и напугал их, когда те делали селфи. Девушки старались не показывать животному своего страха.

Как говорится в сюжете ТСН, туристки стояли на месте и не двигались. В то время медведь крутился вокруг них (видео смотрите ниже).

Одну из отдыхающих косолапый даже попытался обнять. А потом развернулся и пошел прочь. Когда девушки поняли, что медведь уже далеко, то бросились бежать.

Отметим, чтобы безопасно провести летний отдых за границей во время пандемии советуют путешественникам соблюдать нормы безопасности: не являться в особо посещаемых местах, соблюдать требования социальной дистанции, а также всегда носить защитные маски и не пренебрегать дезинфекторами или антисептиками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на видео показали, как медведь заинтересованно подбирался к Mercedes и даже сумел открыть передние двери пассажира. Но животное в результате испугали – в этом помог голос владельца.