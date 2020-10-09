МАУ ужесточила требования к масочному режиму на борту самолетов

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" с 12 октября обновит меры безопасности на рейсах. В частности, запретят применять респираторы с клапаном выдоха, так как из него выделяется материал, который может возбуждать инфекционные болезни.

Как сообщила пресс-служба МАУ, также ношение защитных масок станет обязательным для всех пассажиров от шести лет. При этом их можно не использовать пассажирам, которые испытывают трудности с дыханием, не связанные с COVID-19.

"В этом случае при регистрации или посадке на борт воздушного судна необходимо обязательно предоставить соответствующую подтверждающую справку от врача, а также отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, полученный не ранее чем за 48 часов до вылета рейса по расписанию", – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

В новых правилах МАУ также указаны следующие рекомендации:

социальная дистанция;

использование антисептиков;

отказ от поездки в случае болезни;

онлайн-регистрация на рейсы;

заблаговременное прибытие в аэропорт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Центр управления рисками авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" решил временно отменить рейсы в Ереван.