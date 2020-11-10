Мать и дочь оказались вместе за штурвалом пассажирского самолета и вошли в историю

Работающие пилотами мать и дочь, американки Сьюзи и Донна Гарретт, впервые оказались за штурвалом пассажирского самолета одновременно и вошли в историю современной авиации.

Они стали первым женским дуэтом пилотов на пассажирском рейсе. О них даже упомянули в учебниках для начинающих летчиков, сообщает Daily Mail.

Мать и дочь являются сотрудницами авиакомпании SkyWest. Отмечается, что 56-летняя Сьюзи летает на авиационном транспорте уже более 30 лет. Она была одной из первых женщин, нанятых SkyWest в качестве командира воздушного судна.

Мать и дочь стали первым женским дуэтом пилотов. Instagram Донны Гаррет

Ее дочь, 26-летняя Донна с детства испытывала страсть к авиации. Она пошла по стопам матери и в столь молодом возрасте стала пилотом. Недавно обе женщины впервые сели за штурвал самолета вместе и совершили пассажирский перелет.

Отметим, Сьюзи и Донна – не единственные пилоты в своей семье – отец семейства, а также сын Сьюзи и брат Донны также являются успешными летчиками.

Донна Гарет за штурвалом самолета. Instagram Донны Гаррет

"Никто из наших детей не думал становиться пилотом, но когда они начали обращать внимание на другие профессии, которые подразумевали только работу в офисе, а потом смотрели на счастливых родителей, то понимали, какой выбор нужно сделать", – поделилась Сьюзи Гарретт.

Как сообщил OBOZREVATEL, стюардесса одной из частных авиакомпаний показала, что происходит на борту самолета во время крушения и как проходит срочная эвакуация.