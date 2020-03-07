Маркл раскрыла эффективный способ защиты от болезней в самолете

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл раскрыла легкий способ защиты от болезней и инфекций во время перелета на борту самолета.

Советом она поделилась в одном из постов в своем блоге The Tig, который вела еще до того, как стала членом королевской семьи, пишет Daily Star.

Меган Маркл и принц Гарри GLOBAL LOOK PRESS

По ее словам, для того, чтобы снизить риск заражения необходимо при помощи ватного тампона смазать внутреннюю часть носа антисептической мазью.

"Это важно, потому что, когда кожа трескается, в нее могут попасть микробы. Такое покрытие обеспечит вам двойную защиту", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Меган Маркл и принц Гарри сообщили о своем решении сложить королевские полномочия;

такое решение герцогов Сассекских вызвало волну разговоров в прессе и, по данным СМИ, спровоцировало раскол в Виндзорской династии;

из-за своего решения отказаться от королевских полномочий Гарри и Меган лишатся финансирования из госбюджета. Стало известно, сколько денег они потеряют.

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