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7 марта • обновлено в 20:24
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Маркл раскрыла эффективный способ защиты от болезней в самолете

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Супруга британского принца Гарри Меган Маркл раскрыла легкий способ защиты от болезней и инфекций во время перелета на борту самолета.

Советом она поделилась в одном из постов в своем блоге The Tig, который вела еще до того, как стала членом королевской семьи, пишет Daily Star.

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

GLOBAL LOOK PRESS

По ее словам, для того, чтобы снизить риск заражения необходимо при помощи ватного тампона смазать внутреннюю часть носа антисептической мазью.

"Это важно, потому что, когда кожа трескается, в нее могут попасть микробы. Такое покрытие обеспечит вам двойную защиту", – отметила она.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ева Романова
Персона
Меган Маркл
Теги
шоу-бизнес путешествия
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