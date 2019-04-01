Майские каникулы в Турции: куда поехать и за какие деньги

Украинцы активно начинают искать горящие туры на майские праздники 2019. Самые популярные страны для бюджетного отдыха в мае – Турция, Египет, Кипр, Греция.

OBOZREVATEL проанализировал недорогие варианты отдыха в Турции на майские праздники в городах, которые пользуются особой популярностью.

Где отдохнуть в Турции на майские праздники

В Алании на майских уже можно открывать сезон купания Источник: Pixabay

В Алании на майских уже можно открывать сезон купания Источник: Pixabay

В Алании на майских уже можно открывать сезон купания Источник: Pixabay

Идея №1 Алания

В мае в Алании начинается самое настоящее лето, температура воздуха поднимается выше отметки в +20°С. Город окружен горами, которые оберегают его от холодного воздуха. На майские праздники уже можно открывать сезон купания, правда он только для храбрых, так как температура воды еще не комфортно высока.

Кроме пляжей в Кемере можно посмотреть и исторические достопримечательности Источник: Pixabay

Кроме пляжей в Кемере можно посмотреть и исторические достопримечательности Источник: Pixabay

Кроме пляжей в Кемере можно посмотреть и исторические достопримечательности Источник: Pixabay

Идея №2 Кемер

Как и Алания, город Кемер находится в окружении величественных гор. Температура в мае выше 25°С поднимается ближе к концу месяца. Что касается температуры воды в мае, то при условии ранней весны она может достигать +21-23°С. Кроме отдыха на пляже и прославленной ночной жизни в Кемере, туристам по душе придется и исторические достопримечательности, которых тут предостаточно.

В Бодруме развлечения найдутся на любой показатель температурного столбца Источник: Pixabay

В Бодруме развлечения найдутся на любой показатель температурного столбца Источник: Pixabay

В Бодруме развлечения найдутся на любой показатель температурного столбца Источник: Pixabay

Идея №3 Бодрум

Отдых в Бодруме, категорически отличается от отдыха в Алании и Кемере. Если в предыдущих двух вариантах очень большая ставка на погоду, то в Бодруме развлечения найдутся на любой показатель температурного столбца. Безудержные танцы на пляжах и бурлящая ночная жизнь сможет отвлечь, развлечь и поменять местами день и ночь. Курорт Бодрум – это модная танцевальная площадка для европейцев на отдыхе. Но, кроме танцев, в Бодруме есть своя колоритная часть города, которая передает весь колорит Востока.

Сколько стоит отдых в Турции в мае

Чтобы отдохнуть и не разориться на майские, нужно все продумывать либо наперед, либо в последнюю минуту. Туроператоры предлагают билеты по раннему бронированию в Турцию от 6,5 тыс. грн. на человека. Недорогие туры в Турцию можно найти если внимательно следить за сайтами туроператоров.

Алания в мае на одного человека с трансфером, питанием "все включено" - от 8,6 тыс. грн.

Кемер в мае на одного человека с трансфером, питанием "все включено" - от 8, 4 тыс. грн.

Бодрум в мае для одного человека с трансфером, питанием "все включено" - от 11,6 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, майские праздники в 2019 году принесут украинцам небольшие "каникулы".

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