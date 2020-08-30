Курорты вводят новые ограничения для украинцев: что понадобится и куда поехать с 1 сентября

С первого сентября один из самых популярных курортов среди украинцев – Египет – ужесточил правила въезда для иностранных туристов, в том числе украинцев.

Египет был одним из немногих туристических направлений, готовых принимать украинских путешественников без тестов на коронавирус и последующей изоляции. Теперь же для того, чтобы пересечь границы государства, туристам понадобится сертификат о пройденном тестировании на COVID-19. В то же время некоторые туристические государства останутся закрытыми для граждан Украины минимум до конца 2020 года.

О том, что понадобится украинским туристам для поездок за границу с первого сентября, куда можно, а куда нельзя поехать на отдых осенью – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Что понадобится для поездок за границу с первого сентября

Египет

Для того, чтобы с 1 сентября 2020 года попасть на территорию Египта, туристам нужно будет в аэропорту предоставить сертификат об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус, который сделан за 48 часов до пересечения границы.

Египет 2020: что нужно для въезда Pixabay

Сертификат будут требовать при въезде в страну у всех граждан старше 6 лет, включая граждан Египта.

Что должно быть указано в документе:

точная дата и время сдачи теста;

подтверждение, что тест был сдан в официальной лаборатории, зарегистрированной в государстве происхождения документа;

печать лаборатории;

информацию о проведенном виде теста на COVID-19;

подтверждение проведенного тестирования типа RT-PCR.

Граждане, у которых будет отсутствовать необходимый сертификат, не будут допущены до пересечения государственной границы Египта.

Шри-Ланка

Согласно новым правилам, Шри-Ланку могут посещать все типы путешественников (группы, семьи или отдельные лица) из всех стран. У всех путешественников должна быть действительная виза. Ее будут выдавать на 30 дней с возможностью продления до 6 месяцев по прибытию. Для получения визы необходимо подать детали по бронированию в сертифицированном отеле, маршрут по стране, обратный билет, медицинскую страховку. Оформить визу можно онлайн, сбор – 100 долларов.

Кроме того, перед посадкой на рейс и по прибытии на Шри-Ланку туристы должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19, сделанный не ранее чем за 72 часа до посадки на самолет. Гости, которые остаются в стране более, чем на 10 дней, должны пройти еще один тест на коронавирус.

Какие курорты открыты для украинцев Pixabay

Хорватия

Граждане Украины могут посетить Хорватию только после прохождения тестирования на наличие коронавируса. Так, чтобы поехать на отдых в эту страну, необходим отрицательный ПЦР-тест, который был сделан не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия на границу.

Помимо этого, туристам понадобится медицинская страховка и регистрация на сайте МИД Хорватии. Большинство перелетов осуществляются чартерными рейсами, также можно добраться из Украины на автомобиле – проехав через границу Венгрии. Тесты и самоизоляция после поездки не нужны.

ОАЭ

Украинские туристы также могут улететь на отдых в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Но для этого необходим отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов до момента прибытия на границу ОАЭ. После возвращения из страны тесты и самоизоляция не нужны.

Куда могут попасть украинцы на отдых без тестов на COVID-19 и обсервации

Турция

Для украинских туристов отдых в этой стране доступен с 1 июля 2020 года. Поскольку Турция находится в "зеленой" зоне, то путешественникам по прибытию домой нет необходимости проходить тестирование или самоизоляцию.

Отдых в Турции 2020: что нужно украинцам для поездки Pixabay

Болгария

16 июля 2020 года страна разрешила украинским гражданам не проходить тест или самоизоляцию. Поскольку сейчас Болгария отнесена к "зеленой" зоне, то возвращаться из этой страны домой можно без дополнительных требований.

Черногория

Украинцам разрешен въезд в страну без ограничений. Однако Украина отнесла Черногорию к "красной" зоне, поэтому после возвращения из отдыха необходимо пройти 14-дневную обсервацию или сдать тест на коронавирус.

Доминикана

С первого августа страна будет полностью открыта для туристов и для ее посещения не требуется наличие ПЦР-теста на COVID-19. Однако при этом в аэропорту туристы будут проходить экспресс-тестирование, результат которого известен уже спустя 30 секунд.

Стоит отметить, что Украина, в свою очередь, отнесла Доминиканскую республику к "красной зоне". Поэтому по возвращению из Доминиканы украинцам следует сделать тест на коронавирус и соблюдать 14-дневную самоизоляцию.

Какие популярные курорты не принимают украинцев

Многие популярные среди украинцев курорты объявили, что останутся закрытыми для отдыха до конца 2020 года. Так, в этом году украинцы не смогут полететь на Бали и Мальдивы и в Таиланд. Помимо этого, украинских туристов пока отказывается принимать Кипр.

Таиланд не будет принимать туристов в 2020 году Pixabay

Также по-прежнему остаются недоступными для украинцев морские курорты Европы (помимо балканских стран).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий подробно рассказал о том, как украинцы, которые вернулись в страну после отпуска за границей, могут сдать ПЦР-тест в аэропорту.