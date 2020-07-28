Курорт Кирилловка ушел под воду из-за непогоды. Впечатляющие фото и видео

Популярный украинский курорт Кирилловка в Запорожской области затопило из-за сильных ливней и шторма. Под водой оказались турбазы и парковки.

Так, из-за непогоды вода залила улицы поселка и базы отдыха на Федотовой косе. Людям на косе пришлось передвигаться по пояс в воде, автомобили оказались затопленными по самые окна, пишет "РИА Мелитополь" (смотрите видео в конце новости).

Как затопило курорт Кирилловку YouTube (скриншот видео)

Отмечается, что спустя сутки после потопа Федотова коса остается затопленной, хотя вода постепенно убывает. От моря и Утлюкского лимана базы отдыха отделяют лишь небольшие полоски суши с двух сторон. Спасатели оказывали помощь населению Кирилловки и села Розовка Акимовского района.

Кирилловку затопило из-за непогоды YouTube (скриншот видео)

Как затопило Кирилловку YouTube (скриншот видео)

Из-за шторма и дождей затопило Кирилловку YouTube (скриншот видео)

Затопленная Кирилловка YouTube (скриншот видео)

Пострадавшие от ливня базы сняли с высоты птичьего полета – впечатляющий ролик выложил пользователь Сергей Дробышев на YouTube.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее возле курортного поселка Кирилловка Запорожской области заметили два смерча, которые зависли над полем. Необычное природное явление на косе Пересыпь сняли на камеру местные жители.